Heute ist Tag des Widerstands

Am Sonntag gab es in mindestens fünf Städten des Irak Demonstrationen gegen die Regierung und gegen das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten. In Bagdad versammelten sich wieder Hunderte junge Menschen auf dem Tahrir-Platz. Weitere Demonstrationen gab es in Basra, Hilla, Kut Pund Nasirijah. Die Menschen protestieren gegen Morde und Entführungen, gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und die schlechte Versorgungslage.