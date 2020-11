„Im Kapitalismus fehlt es an allen Ecken und Enden

Die flächendeckende Testung, der flächendeckende Einsatz von Schnelltest, wird gar nicht in Erwägung gezogen! Seit zwei Wochen führe ich Schnelltests durch. Das ist eine geeignete Methode, sofort eine Infektionskette zu unterbrechen. Das Ergebnis ist schon nach 15 Minuten ablesbar.

Inzwischen ist es so, dass ich sehr große Probleme habe, weitere Schnelltests zu bekommen! Darum müsste sich doch Merkel kümmern! Stattdessen Kontaktverbot für alle, außer Betrieb, Schule, Kindergarten und ÖPNV. Und noch eins: Laufend wird behauptet, Sozialismus sei eine Mangelwirtschaft. Ich stelle fest, dass es im Kapitalismus an allen Enden und Ecken fehlt: Materialien für PCR Test, Schnelltest und vor allem an Pflegekräften, usw..