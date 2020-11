Kleiner Nachtrag zum Artikel „Solinger Sonderweg“

„Widerspenstig hat ein Solinger Schulleiter auf das Verbot der NRW-Landesregierung reagiert, aufgrund der hohen Infektionszahlen in der Stadt auf einen Unterricht in Schichten umzusteigen – er rief den heutigen Mittwoch zum „Testtag“ aus, an dem die Hälfte der Schülerschaft aus der Ferne unterrichtet wurde. „Die Abmahnung hänge ich mir im Goldrahmen an die Wand. Und würde dazu auch gerne die Presse einladen und begründen, warum ich das tue“, so erklärte Schulleiter Andreas Tempel, Sprecher der Solinger Gesamtschulen, gegenüber dem WDR.

„Der Hybrid-Unterricht darf nach Aussage des Schulträgers von heute Nachmittag und nach Anweisung des Gesundheitsministeriums nicht stattfinden“, so begründete Tempel die Aktion am gestrigen Dienstag auf der Homepage der Schule. „Die Mitteilung kam allerdings so spät und alle Beteiligten sind darauf vorbereitet, dass wir am 4. November, den Unterricht nach neuem Plan laufen lassen und damit einen Testlauf vornehmen. Es ist günstig für uns, diesen Testlauf durchgeführt zu haben, weil die Einschnitte dann später bei noch höheren Infektionszahlen mit ziemlicher Sicherheit kommen werden. Die Chance zum Gegensteuern hat die Landesregierung zumindest in unserer Stadt verpasst.“