Neues aus den Flüchtlingslagern auf Lesbos und Samos

"Sie werden PIKPA nicht aus unseren Herzen nehmen"

Am Freitag, dem 30. Oktober, um 6.30 Uhr, morgens wurden von starken Polizeikräften und MAT und in Anwesenheit des Staatsanwalts 74 schutzbedürftige Einwohner, davon 32 Kinder, wie Verbrecher aus ihren Häusern in dem kleinen Lager PIKPA abgeholt, und in Busse in das Lager Kara Tepe verschleppt. Die Flüchtlingsbewohner von PIKPA waren hauptsächlich Frauen und Kinder.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab und versperrte den Zugang zur Siedlung, sowohl für Anwälte, die zu ihren Klienten kamen, als auch für Psychologen, Sozialarbeiter und Pflegepersonal. Aber auch für die Presse.