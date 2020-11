Post aus Tunesien

Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, es geht Euch und Euren Familien gut. Danke für euren Brief. Die epidemiologische Situation in Tunesien ist sehr kritisch. Nach der ersten Welle und der totalen Eindämmung im vergangenen März, die viel wirtschaftliche und soziale Missstände hinterlassen hat, sind wir vor einigen Wochen in eine zweite Welle von Covid-19 eingetreten, die viel schwerwiegender ist als die erste Welle - mit einer sehr hohen Zahl von Todesfällen Die Infektion ist zu einer kommunalen und daher sehr, sehr kritischen Situation geworden.

Mit Krankenhäusern in sehr schlechtem Zustand und einer sich ständig verschlechternden Gesundheitsversorgung ist die Situation wirklich schrecklich geworden. Nun haben sich die Behörden für eine gezielte Eindämmung für zwei Wochen entschieden. Eine gescheiterte liberale Regierung… .

Wir hoffen, dass wir bis zum nächsten Frühjahr den Impfstoff gegen dieses Virus haben werden und dass wir das Blatt wenden und mit den Vorbereitungen für unser Weltereignis – die Weltfrauenkonferenz beginnen können.

Das Frauenkomitee hat bereits Kontakte mit möglichen Verbündeten aufgenommen, die uns in der Organisation zur Seite stehen werden.