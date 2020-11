In Chiles Atacama-Region streiken die Arbeiter in zwei Kupferminen des kanadischen Bergbaukonzern Lundin Mining für höhere Löhne und Beihilfen. Die Produktion steht seit dem 8. Oktober weitgehend still, die Arbeiter haben auch Straßenblockaden errichtet. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Angebot vorgelegt.