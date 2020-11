Noch-US-Präsident Donald Trump hat heute morgen in einer Ansprache den Sieg in der US-Präsidentenwahl für sich reklamiert. Wörtlich sagte er: „We did win this election“ (Wir haben diese Wahl gewonnen). Zuvor hatte er die Staaten, in denen er gegen seinen Herausforderer Joe Biden gewonnen hatte, aufgezählt und gefordert, dass die Auszählungen jetzt beendet werden müssten. Denn, das ist das Pikante: Die Auszählung in diversen Bundesstaaten läuft noch. Aktuell (13.57 Uhr) liegt Joe Biden noch mit 224 Stimmen vor Trump (213 Stimmen). Trump will das jetzt vor dem Supreme Court durchsetzen. Das Wahlkampfteam von Joe Biden hat ebenfalls erklärt, die Gerichte anrufen zu wollen. Rote Fahne News wird weiter berichten.