Als Ende September die täglichen Neuinfektionen auf über 2000 kletterten, hatte Angela Merkel geäußert: „Wenn das so weitergeht, mit dem Trend, haben wir an Weihnachten 19 200 Infektionen am Tag.“ Heute meldet das Robert-Koch-Institut 19 990 Neunfektionen innerhalb von 24 Stunden.