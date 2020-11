„Absonderlichkeiten mit der Absonderung“ in die sogenannte häusliche Quarantäne

Gesundheitsamt an sie: „Anordnung der Absonderung in sog. häusliche Quarantäne“, Infos über Verhalten in der Zeit der Quarantäne-Dauer. Ein Anruf vom Gesundheitsamt am 27. Oktober: „Haben Sie Symptome?“ Antwort: „Nein“. Kontaktnachfrage? Fehlanzeige! Alles gut? Denkste!

Anschreiben Gesundheitsamt zur Aufhebung der „Absonderung in häusliche Quarantäne“ vom 31. Oktober an sie: „Die häusliche Quarantäne wird mit Wirkung ab dem 1. November 2020 aufgehoben.“

Am 3. November folgt eine weitere Anordnung der Absonderung in häusliche Quarantäne: „Für sämtliche mit Ihnen gemeinsam in einem Haushalt lebenden Mitglieder gilt deshalb ... eine häusliche Quarantäne vom 23. Oktober bis zum 15. November 2020.“ Aha, und wieso?

Es folgen 110 Zeilen der Begründung, mit Anweisungen zum Verhalten der Haushaltsmitglieder, die „der Beobachtung durch das Gesundheitsamt gemäß § 29 IfSG (Infektionsschutzgesetz) unterliegen.“ Wie bitte? Er: „Ich habe von denen noch keinen gesehen; ich habe auch keinen Brief oder eine Info erhalten.“

Interessant ist die Drohung an sie vom 28. Oktober2020: „Rein vorsorglich weisen wir auf die Vorschrift des § 375 des IfSG hin, wonach derjenige zuwiderhandelt, der einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldbuße bestraft wird.“

Was tun? Kofferpacken? Geld ist keines da. Übrigens: Kein Wort: „Wir wünschen Ihnen gute Besserung“; nicht einmal „mit freundlichen Grüßen“, stattdessen wird ständig von „Absonderung“ schwadroniert.

Deutschland – im Vergleich zum Rest der Welt – hat ein perfektes Gesundheitswesen! Noch Fragen?