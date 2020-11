„Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam gegen die Zerstörung der natürlichen Umwelt!“

Durch das Abtauen antarktischer Eisschilde und des Grönlandeises ist ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter im Jahr 2100 zu erwarten, Im März entstand das bisher größte Ozonloch über der Arktis. Vermüllung der Weltmeere, Artensterben und die Zeitbombe Atomkraftwerke sind weitere Faktoren. Weltweit sind Millionen Menschen von Überschwemmungen, Waldbränden und Dürrekatastrophen betroffen. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen wurde wesentlicher Faktor für den Anstieg der weltweiten Flüchtlingsbewegung auf über 80 Millionen Menschen.

Die Arbeiter-, Umwelt- und Jugendbewegung hat in den letzten Monaten gezeigt, dass Protestaktionen auch unter Beachtung des Gesundheitsschutzes wirkungsvoll durchgeführt werden können, im Kampf gegen eine teils weitgehende Einschränkung demokratischer Rechte durch die Regierungen. So gab es weltweit zum Schutz vor Covid-19 und am 1. Mai Demonstrationen und Kundgebungen. An der Bewegung „Black lives matter“ beteiligten sich Millionen Menschen, die Friday-for-Future-Bewegung beging am 25. September 2020 wieder einen „globalen Klimastreiktag“ und nicht zuletzt kämpfen Automobilarbeiter bei Nissan in Spanien, Renault in Brasilien, Smart in Frankreich, Daimler in Deutschland und viele weitere gegen Massenentlassungen, Werksschließungen und verschärfte Ausbeutung. …

Die Einheit von Arbeiter- und Umweltbewegung ist auch am diesjährigen Umweltkampftag eine zentrale Frage zur Stärkung der Durchsetzungskraft der kämpferischen Umweltbewegung. In unserem Kampfprogramm, das von der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz im Februar 2020 in Südafrika verabschiedet wurde, heißt es dazu: „Wir wollen uns nicht entscheiden zwischen Arbeitsplätzen und Umweltschutz – wir fordern beides! ...

Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam gegen die umweltzerstörende Profitwirtschaft!

Für den Schutz der natürlichen Umwelt und den Erhalt der Gesundheit der Menschen!

Gemeinsam gegen die weltweite tausendfache Vernichtung von Arbeitsplätzen!

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Hoch die Internationale Solidarität!

Hier gibt es den kompletten Aufruf!