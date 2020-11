Corona-Krise und Minijobs

Aber im selben Zeitraum verschwanden 850.000 Minijobs, das sind zwölf Prozent. Von diesem Jobverlust waren mit dreizehn Prozent Frauen stärker betroffen als Männer (elf Prozent). Minijobber haben weder einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld noch auf Arbeitslosengeld. Ca. 40 Prozent der Minijobber gaben an, dass sie keinen Arbeitsvertrag oder nur einen befristeten Vertrag haben.

Mit der Corona-Krise sind 326.000 oder 36 Prozent der Minijobs im Gastgewerbe und zwölf Prozent im Veranstaltungsgewerbe weggefallen. Dies sind Bereiche, in denen viele Studentinnen und Studenten sich ihr Studium verdienen. Vergleiche zwischen 2019 und Frühjahr 2020 ergaben, dass Minijobber in Haupttätigkeit besonders von Corona und den Arbeitsmarktfolgen betroffen sind. "Beim Geschlechterverhältnis ist es so, dass Frauen häufiger ihren Minijob verloren haben", sagt der DIW-Ökonom.