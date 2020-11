Die „Zeit der Schmetterlinge“ und die Dominikanische Republik

¹ Salma Hayek, ist auch Sprecherin der Initiative Speak Out Against Domestic Violence („Aufbegehren gegen häusliche Gewalt“) und hat für Frauenhäuser in ihrer mexikanischen Heimatstadt Coatzacoalcos und einem Nachbarort mehr als 750.000 US-Dollar gespendet. Für den Kampf gegen häusliche Gewalt gründete sie die Salma-Hayek-Stiftung. Sie forderte in einer Rede vor dem US-Senat im Jahr 2005 u. a. härtere Gesetze gegen Misshandlungen in der Ehe.

