Dokumentiert: „So, es reicht!“

So es reicht! Ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer Station, die für die Aufnahme für Corona-Patienten "umstrukturiert" wurde, davor war es eine Geriatrie. Manche Kollegen wissen, dass es in solch einem Fachbereich vom Arbeitsaufwand knüppelhart hergeht, aber das, was bei uns jetzt zur Zeit abgeht, geht zu weit! Als Kontaktperson soll man in Quarantäne, aber trotzdem arbeiten gehen. Man ist ja schließlich systemrelevant … . Ärzte müssen, wenn sie positiv sind und keine Symptome zeigen, sogar weiter stationär arbeiten. Im ganzen Haus wurden Mitarbeiter positiv getestet, die meisten mit Symptomen und einige mit schwerem Verlauf (ITS, Beatmung usw.). Wir bekommen nicht einen Cent mehr dafür, dass wir uns auf gut Deutsch den Arsch aufreißen - ganz zu schweigen von Freizeit, Ausgleich… .

Wie auch, es sind ja keine Pflegekräfte da. Zu Beginn der Pandemie hieß es von unserem Gesundheitsminister, Herrn Spahn, es gebe eine Corona-Prämie für Pflegepersonal. Ich wäre dann soweit... . Gestern hat sich Frau Merkel in der Tagesschau bedankt, dass wir unsere Arbeit machen und so brav durchhalten. Danke! Davon kann ich ohne Probleme meine Rechnungen bezahlen. Grüße gehen raus… .

Ich gehe jetzt seit ca. anderthalb Monaten jeden Tag arbeiten, schlafen, aufstehen und wieder arbeiten. Soziale Kontakte, Ausgleich zum Wahnsinn auf der Arbeit, Gefahrenzuschlag? Fehlanzeige! Meine Kollegen? Krank oder kurz davor. Ich zieh das so lange durch, bis es nicht mehr geht und was hab ich davon? Den Dank von Frau Merkel, Herrn Spahn und meinem Bürgermeister Herrn Müller?

Gar nichts, außer dass ich den Eindruck vermittelt bekomme, das ich nur ein Holzscheit bin der verfeuert wird!

Es wurde von der Politik gepredigt, dass die zweite Welle kommen wird. Die Herrschaften hatten ein halbes Jahr Zeit, darauf zu reagieren - passiert ist nix! Derweil werden Milliarden Euro in insolvente Flugunternehmen geballert, die so oder so in den nächsten Jahren pleite gehen. Ich danke demjenigen, der bis hierher gelesen hat. Den Zweiflern an dem Coronavirus sei noch gesagt: Das Coronavirus gibt es! Ob Ihr das wollt oder nicht. Und es sterben Menschen daran - auch auf meiner Station. Da gibt es auch nichts dran zu relativieren.

Ich heiße Maximilian Mai und ich fühle mich im Stich gelassen.