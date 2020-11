Fracking in den USA

Obwohl Fracking in Deutschland bisher verboten ist, hält die Bundesregierung an dem Bau von Gastanks für Fracking-Gas aus den USA fest. Drei gigantische Import-Terminals sollen an der deutschen Nordseeküste gebaut werden.

Dagegen gibt es massiven Widerstand durch die Deutsche Umwelthilfe. Ich zitiere aus dem Bericht vom 6.11.20 dieser Organisation: Getrieben von der US-Regierung und der Erdgaslobby, setzen Frau Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier alles daran, den Bau der Terminals so schnell wie möglich durchzudrücken. Wirtschaftsminister Altmaier subventionierte für die Investoren der Flüssigerdgas-Terminals: Er befreite die Gas-Lobby von den Kosten für den Anschluss der Terminals an das Gasnetz, damit nicht sie, sondern wir Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen müssen: Anfangs über 200 Millionen Euro, weitere 600 Millionen Euro für den Ausbau des Gasnetzes! Finanzminister Scholz bot der US-Regierung eine Milliarde Euro Steuergeld für den Bau der LNG-Terminals an.“

Biden hat genug Wahlmännerstimmen bekommen, um ins Weiße Haus einziehen zu können. Zumindest ist mit der Abwahl des faschistoiden Trumps ein Stimmungsumschwung großer Teile der Bevölkerung zu erkennen. Es fehlt jedoch das Bewusstsein, dass sich mit dem Präsidentenwechsel nichts an dem System des Kapitalismus ändern wird. Hier ist - auch durch internationale Unterstützung - erhebliche Aufklärungsarbeit gefordert, dass sich alle Unterdrückten und Ausgebeuteten (Arbeiter, Studenten, Rentner, Kleinstunternehmer usw. ) zusammenschließen müssen und dann eine Einheitsfront gegen das herrschende Finanzkapital bilden!