Festnahme in Leipzig

Freiheit für Lina!

Am vergangenen Donnerstag, den 5. November, fanden in Leipzig mehrere Hausdurchsuchungen gegen vermeintliche Antifaschistinnen statt, die von der Generalbundesanwaltschaft angeordnet wurden. Hierbei wurde Lina verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Von Rote Hilfe