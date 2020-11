Im Gefängnis von Kara Tepe geboren: Die kleine Hope

... Wo Menschen auf der Suche nach einem sicheren Leben sind, wo Menschen auf der Suche nach Hoffnung sind, half unser Team, ein Baby sicher auf die Welt zu bringen. Und wir alle werden uns um seine Zukunft kümmern. Weil die Zukunft den Kindern gehört. Allen Kindern. Auf der ganzen Welt!"

Das berichtete das Ärzteteam, das der Mutter bei der schwierigen Geburt im Flüchtlingslager Kara Tepe und der kleinen Hope geholfen hat, das Licht der Welt zu erblicken. Hope heißt Hoffnung, und sie ist ein wunderbares Symbol für das Leben, für die Solidarität, für die Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Zufällig war die bekannte Gynäkologin und Geburtshelferin Erminia Dalakli vor Ort. Sie hilft zwei Mal in der Woche in Kara Tepe. Der Arzt Nasos Galis hatte gesehen, dass die Geburt von Hope unmittelbar bevorstand, und war sehr froh, dass Erminia Dalakli da war. Mit ihrer langjährigen Erfahrung - sie arbeitet seit 1982 als Gynäkologin - und großer Umsicht half sie und brachte die Mutter und das Neugeborene in das Krankenhaus von Mytilene. Vor fünf Jahren begann sie, bei den "Doctors of the World" zu arbeiten und seit zwei Jahren arbeitet sie ausschließlich als "Ärztin der Welt". Wie sie uns erzählt, war es ihre Wahl und sie war stolz darauf: "Ich beende meine Karriere neben Menschen, die es wirklich brauchen". Das kleine Mädchen ist gesund und wiegt 3.100 Gramm.