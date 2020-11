Jeden Tag bricht die Zahl der Erkrankten neue Rekorde. Das bestehende Gesundheitssystem befindet sich in einer Krise und wird der ihm übertragenen Aufgabe eindeutig nicht gerecht. Die Behörden versprechen, die Maßnahmen so weit wie möglich zu verschärfen, Ausgangssperren einzuführen und vieles mehr.

Tausende von kleinen und mittleren Unternehmen gehen bereits in Konkurs, und dies ist erst der Beginn der gefährlichen Periode. In unserer Stadt werden Grippe und andere Krankheiten bereits im Herbst traditionell verschlimmert.

Darüber hinaus sehen wir, dass die Krise in der Tat globaler Natur geworden ist, dass trotz der Ansteckungsgefahr viele Millionen Menschen auf die Straße gehen: In Belarus, Polen, Kirgistan, Lateinamerika und morgen mit neuem Elan in den Vereinigten Staaten.

Es ist bezeichnend, dass neue Kräfte auf die Bühne der Geschichte treten, dass das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit wächst, selbst in einem Umfeld, von dem niemand jemals so etwas erwartet hat.