„Jetzt zugreifen – der Winter kommt schneller als man denkt!“

Wir wollen jeden Monat eine Aktivität machen, im Stadtteil und unter Freunden sammeln. So kommt immer was zusammen. Auf dem Flohmarkt der Horster Mitte haben wir bereits 65 Euro eingenommen. Jetzt haben wir neue Mützen entworfen, mit dem Motto: "Gib Antikommunismus keine Chance!" Besonders für den Einsatz am Stand, vor dem Tor oder beim Joggen in der Freizeit. Ab sofort können sie vorbestellt werden: für 8,50 Euro.

Ihr könnt sie bestellen unter: geschaeftsstelle@rebell.info oder unter 0209/9552448!

Gebt dabei bitte euren Namen, Adresse, Telefon oder E-Mail und Anzahl an und überlegt, ob Ihr nicht Sammelbestellungen durchführen wollt.

Spezielle Bestellungen, z. B. andere Farben der Mütze (Die ganze Mütze auch mit dem Druckfeld) oder des Logos, können nach Absprache auch bestellt werden. Dazu in der Mail möglichst genau anfragen. Also wartet nicht zu lang.