„Kein ‚Lockdown‘ im Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft“

Die Corona-Pandemie wird durch die Umweltvergiftungen oder unhaltbare Lebens- und Arbeitsbedingungen verschärft. Am 31. Oktober warnte der Weltbiodiversitätsrat vor einem möglichen sprunghaften Anstieg noch gefährlicherer Pandemien. Die verschärfte Umweltkrise macht eine Übertragung der noch unerforschten ca. 1,7 Millionen gefährlichen tierischen Viren auf den Menschen wahrscheinlicher.

Von wegen „Atempause für die Umwelt durch Corona“! Der Übergang in eine globale Umweltkatastrophe beschleunigt sich dramatisch. Die Regenwald-Zerstörung in Brasilien, Indonesien und Kongo hat in 2020 um 150 Prozent zugenommen. Die Eisschmelze und das Auftauen der Permafrostböden mit gigantischer Freisetzung von CO2 und Methan erreichte im Sommer einen neuen Höhepunkt. Von acht Millionen Arten sind bereits eine Millionen vom Aussterben in den nächsten Jahrzehnten bedroht. Trotz teilweiser Verringerung der Industrie- und Verkehrs-Emissionen durch Lockdowns, erreichte der atmosphärische CO2-Gehalt mit über 411ppm neue Spitzenwerte.

Die globale Durchschnittstemperatur stieg bereits jetzt um 1,22 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Doch die Herrschenden debattieren immer noch über ein völlig unverbindliches und untaugliches „1,5 Grad-Ziel“ im Pariser Klimavertrag. Verheerende Folgen nimmt es in Kauf: Abtauen polarer Eisschilde, Meeresspiegel-Anstieg von etwa einem Meter bis Jahrhundertende, Erwärmung und Versauerung der Meere mit vollständiger Zerstörung der Korallenriffe. Selbstlaufende zerstörerische Prozesse werden damit in Gang gesetzt. Die MLPD fordert: Drastische bis zu neunzigprozentige Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030! Durchsetzung erneuerbarer Energien! Gegen die Vergiftung von Mensch und Natur! Gegen die Ausplünderung und Vermüllung des Planeten sowie Zerstörung der Wälder und der Meeresökologie! Stilllegung aller Atomkraftanlagen - weltweit! Kampf um gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen - für Corona-Schutz in den Betrieben und Schulen! Beseitigung der Umweltschäden auf Kosten der Verursacher! ...

Hier gibt es das komplette Flugblatt als pdf-Datei!