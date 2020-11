Musk lehnt Tarifbindung ab!

In Gesprächen von Vertrauten Musks mit einem Vertreter der zuständigen Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder kam jetzt heraus, dass Musk nicht vorhat, die IG-Metall-Tarifverträge für die Metall- und Elektroindustrie zu übernehmen. Nach Amazon ist dies der zweite US-Konzern, der seine Beschäftigten nach Gutsherrenart behandeln will.

Musk ließ erklären, dass man sich bei Löhnen und Gehältern wohl am Gehaltstarifvertrag der IG Metall „orientieren“ möchte, was deutlich über dem „ortsüblichen“ Entgelt liegt. Damit hofft er wohl die künftigen Kolleginnen und Kollegen zu ködern, damit sie einverstanden sind, dass es keine Tarifverträge gibt, auf die sie sich berufen können.

Denn schließlich werden in Tarifverträgen nicht nur die Löhne und Gehälter, sondern auch Arbeitszeit, Urlaub, Zuschläge, Pausen, Sonderzahlungen usw. geregelt. Deshalb wird es wichtig sein, bei Tesla von vorne herein Mitglieder für die IG Metall zu gewinnen und eine schlagkräftige betriebliche Gewerkschaftsarbeit aufzubauen.