Türkei

Neue Angriffe auf die Arbeiterklasse

Durch einen neuen Gesetzentwurf will das Erdoğan-Regime die Arbeiter, die unter 25 Jahre und die über 50 Jahre alt sind, in Zukunft ohne Sozialversicherungspflicht arbeiten lassen. Damit wollen die Herrschenden in der Türkei den ca. 10 Millionen betroffenen Arbeitern keine unbefristeten Arbeitsverträge zukommen lassen. Das bedeutet: Willkürliche Entlassungen, keine Abfindungen, keine Tarifrechte, keine Sozialversicherungen, kein Krankengeld, keine Rechte bei Arbeitsunfällen, keine Renten, keinen Mutterschutz, keine Hilfe bei Todesfall usw.

Korrespondenz aus Darmstadt