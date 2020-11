„Novemberaufstand 2019, welche Perspektive?"

Im neuimperialistischen Iran bestimmen in der ersten Jahreshäfte 2020 Arbeiterstreiks das Bild der Proteste. Im Juli und August gab es täglich zwischen zehn und 15 Arbeiterproteste und Streiks. Der Kampf der Beschäftigten in der Zuckerfabrik Haft-Tapeh im Südiran hält an und das faschistische Regime hat aktuell wieder vier Arbeiter dort verhaftet. (siehe auch rf news vom 4.11.).

Schon längere Zeit entwickelt sich im Iran ein umfassendes Krisengeschehen als Teil der gesamtgesellschaftlichen Krise des imperialistischen Weltsystems.



Die Auswertung der iranischen Genossen enthält wertvolle Überlegungen für den Kampf der Arbeiterklasse als führende Kraft zum Sturz des iranischen Unterrückerdregimes mit dem Aufbau und der Koordinierung von betrieblichen Streikkommitees. Alle Erfahrungen der revolutionären Arbeiterbewegung zeigen jedoch auch, dass



die Arbeiteroffensive den Aufbau einer starken, marxistisch-leninistischen Partei als Rückgrat bedarf. Nur so kann der iranische Klassenkampf bewusst und organisiert Teil der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution werden. Erste Adresse dafür ist die ICOR. (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen)

Hier die Presseerklärung

Am 16. November 2019 kam es in zahlreichen iranischen Städten zu einem während der Herrschaft der islamischen Republik beispiellosen Aufstand, der die Existenz der herrschenden Kapitalistenklasse und dessen politisches Regime in Frage stellte. Allein die bloße Erinnerung an diesen Aufstand ruft Todesangst unter den iranischen Machthabern hervor.

Massenproteste gegen die Verdreifachung des Benzinpreises entwickelten sich prompt zum direkten politischen Kampf und einen landesweiten Aufstand zum Sturz der bestehenden Ordnung.

Die Wut und der Zorn der aufständischen Massen gegen den alltäglichen wirtschaftlichen und politischen Druck richtete sich gegen die Zentren der Macht und der Unterdrückung. Die Massen zeigten ihre Entschlossenheit, endgültig mit der islamischen Republik abzurechnen.

Hunderte Stützpunkte der Polizei, Revolutionsgarden, die Zentren für die Propaganda des religiösen Aberglaubens, Banken, Polizeifahrzeuge und Tankstellen wurden angezündet.

Die Herrschenden, wie sonst auch, bezeichneten die Protestierenden als "Störer" und "Schurken" und drohten mit der kompromisslosen Unterdrückung der Proteste. Ali Khamenei hat ihre sofortige und massive Unterdrückung angeordnet. Diese Proteste sollten "auf jede mögliche Art" unverzüglich beendet werden. Mindestens 1500 Menschen, darunter ca. 17 Kinder und Jugendliche wurden gezielt getötet. ...

Dieser beispiellose Aufstand wurde nach einer Woche brutalster Unterdrückung in Blut ertränkt. Trotz der Bedeutung dieses Aufstandes müssen wir rückblickend feststellen, dass die iranische Arbeiterklasse als eine organisierte Kraft dabei nicht anwesend war. Das ist die größte und wichtigste Schwäche dieses Aufstandes. Die iranische Revolution wird ohne die Führung der Arbeiterklasse nicht zum Sieg führen. Dieses Ziel kann nur durch landesweite wirtschaftliche und politische Streiks und einen bewaffneten Aufstand realisiert werden.

Hierfür sind Streikkomitees in allen Fabriken und Industriezweigen und anschließend Streikkoordinationskomitees erforderlich.

Die Lehre daraus ist, dass ein bewaffneter Aufstand für den Sturz dieses Regimes unerlässlich ist. Die Vorbereitung auf diese Aufgabe ist heute dringlicher denn je. ...