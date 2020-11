Bergbau / Umwelt

PCB-Pilotanlagen der RAG – Gezielter Schuss in den Ofen

Bereits am 26. März legte das NRW-Umweltministerium dem „Unterausschuss für Bergbausicherheit“ des Landtages einen Bericht über die beiden Pilotanlagen der RAG zur PCB-Reinigung in Bergkamen („Haus Aden“) und Ibbenbüren vor. Das Ergebnis war nicht überraschend: Die beiden Pilotanlagen waren ungeeignet und haben nur etwa 30 bis 40 Prozent des in den Grubenwässern enthaltene PCB entfernen können. Allerdings steht in dem ganzen, mit Anlagen mehr als 60 Seiten umfassenden Bericht kein einziges Wort darüber, warum das so ist.

Von mm