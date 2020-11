Polizeieinsatz gegen Frauendemo in Cancun

Weil bisher 91 der knapp 700 Beschäftigten positiv auf Corona getestet wurden, schließt der Autozulieferer ZF sein Stoßdämpferwerk in Eitorf in Nordrhein-Westfalen vorübergehend von Donnerstag bis Sonntag. In der Zeit will ZF alle Kolleginnen und Kollegen testen. Angeblich lägen keine Hygienemängel im Werk vor. Die gesamte Gemeinde ist ein Hotspot.