Schmutzige Gewinnsteigerung

Der E-Autokonzern Tesla feiert mit 331 Millionen US-Dollar im dritten Quartal seinen nächsten Gewinn-Rekord. Bereits das fünfte Quartal in Folge. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 131 Prozent. Die Umsätze schossen um gut 39 Prozent auf fast 8,8 Milliarden Dollar in die Höhe. Dies ist zum Teil sehr dreckig erworben. Denn Tesla profitierte unter anderem vom Verkauf seiner „CO2-Guthaben“ an andere Autokonzerne für 397 Millionen US-Dollar, die damit ihre eigenen Emissionswerte für das Erreichen von CO2-Zielen ausgleichen. Kurz gefasst: Profite gemacht durch den Verkauf von Rechten zur Verschmutzung und Vergiftung der Umwelt!