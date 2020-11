Solidarität mit den kämpfenden Frauen (und Männern) in Polen!

Ca. 70 vor allem junge Menschen kamen und etliche blieben stehen - angesichts der vielen mehrsprachigen Schilder und schwarzen Regenschirme. Die Redebeiträge schilderten die Lage in Polen und wie Schwangerschaftsabbruch letztlich ganz verboten werden soll. Jährlich fahren 80- 120 000 Polinnen ins Ausland für einen Abbruch! Und die, die sich das nicht leisten können, gehen zu illegalen Abtreibern, schlucken Pillen usw. Oder sie landen noch tiefer in Armut mit dem (weiteren) Kind und oft alleinerziehend. Das Schild „PIS OFF“ (die reaktionäre Regierungspartei soll verschwinden) zeigt, dass es nicht nur um dieses Thema bei den Massenprotesten geht. Am offnen Mikro überbrachte Courage einen Solidaritätsgruß, der viel Beifall erhielt.