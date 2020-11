Polizeiwillkür

Solidarität mit Linksjugend Solid

Liebe Freundinnen, Freunde, Genossinnen und Genossen, mit Empörung haben wir erfahren, dass Ihr im Anschluss an die 1.-Mai-Demo in Bietigheim-Bissingen von der Polizei in Ludwigsburg aufgehalten wurdet und dass Eure Personalien erfasst wurden. Geradezu empörend sind die hohen Bußgelder, die gegen euch verhängt wurden.

Von MLPD Ludwigsburg