Stahl

Staatseinstieg bei ThyssenKrupp?

Am heutigen Freitag, den 13. November, um 12.30 Uhr, diskutiert der Landtag in Düsseldorf über eine Beteiligung des Landes NRW an dem Stahlkonzern ThyssenKrupp. Er soll darüber direkt abstimmen. Dazu hat die SPD-Landtagsfraktion den Antrag „Nachhaltige Industrie in NRW mit einer Landesbeteiligung bei ThyssenKrupp Steel“ vorgelegt. (Landtag Drucksache 17/11676)

Von fb