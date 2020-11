Teilstreiks bei GM Korea

Seit dem 30. Oktober organisiert die Gewerkschaft in den Werken von GM Korea Teilstreiks, in der Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag. Gestreikt wurde auch am 2. und 6. November, diese Woche sind Streiks am 9. und 10. November geplant. 12.000 Autos seien nicht gebaut worden. Die Gewerkschaft fordert u. a. die Anhebung des Grundlohns, während GM für 2020 einen Lohnstopp vorsieht. Jetzt droht die Geschäftsführung, geplante Investitionen in das Bupyeong Werk nicht zu tätigen.