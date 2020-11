US-Medien: Biden gewinnt deutlich

Für den 10. November hatten verschiedene Gewerkschaften in Frankreich zu einem Streiktag gegen überfüllte Klassen in Zeiten der Corona-Pandemie aufgerufen. Die Beteiligung lag zwischen 20 und 45 Prozent. Auch viele Schüler beteiligten sich, sperrten zeitweise den Zugang zu Schulen. Lehrergewerkschaften fordern, dass mehr Personal eingestellt wird, damit Klassen geteilt werden können. Frankreichs Regierung will die Schulen, wie auch die meisten Betriebe, offen halten.