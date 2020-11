„Wir solidarisieren uns mit @Black Power Frankfurt und @Free Palestine!“

Wir verurteilen zutiefst die Verleumdungen und Diffamierungen, die diese Aktivistinnen und Aktivisten nun erfahren müssen. Mit vollkommen fadenscheinigen Anschuldigungen wird ihnen unterstellt auf der Demonstration „antisemitische Inhalte“ in Reden verbreitet zu haben.

Auch der CDU-Politiker, und Bürgermeister Frankfurts, Uwe Becker, ergreift das Wort auf Twitter und verbreitet diese Hetze.

Diese Lügen stammen von sog. „Antideutschen“. Diese sind dafür bekannt, jeden, der die israelische Regierung kritisiert, als „antisemitisch“ zu verleumden. Mit dieser Demagogie wird der tatsächlich in der Gesellschaft durch Faschisten und Rassisten verbreitete Antisemitismus und seine Konsequenzen, wie sie z. B. im Mordanschlag an der jüdischen Synagoge in Halle zum Ausdruck kommen, verharmlost. Sie zersetzen damit den antifaschistischen Kampf, schleichen sich in Proteste, um sie zu spalten, Aktivistinnen und Aktivisten einzuschüchtern und mundtot zu machen.

Die „Antideutschen“ sind weder links, noch antifaschistisch. Sie sind extreme Vertreter und Verfechter der Rechtsentwicklung. Nach ihrem Weltbild, ist jeder, der die völkerrechtswidrige Besatzungspolitik Israels kritisiert, ein Judenhasser. Selbst Jüdinnen und Juden, die das tun, werden zu „selbsthassenden Juden“ erklärt. Der einzige Sinn dieser wirren Theorie ist es, die antifaschistische Bewegung zu spalten und die revolutionäre Richtung zu unterdrücken.

Wir verurteilen daher auch die Entsolidarisierungen durch @Seebrücke Frankfurt und @FfF Frankfurt, die diese reaktionären, antideutschen Positionen aufgreifen!

Kein Fußbreit dem Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, Antikommunismus und Sexismus!

Solidarität mit den Antifaschistinnen und Antifaschisten!