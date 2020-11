Wir verurteilen die neuen islamistischen Terroranschläge

Die Liste dieser Verbrechen ist lang. Die bestialische Ermordung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty, die Ermordung von drei Menschen bei einer Messerattacke in einer Kirche in Nizza, der Anschlag von Wien sowie das Selbstmordattentat auf eine Bildungseinrichtung in Kabul mit mindestens 24 Toten, überwiegend junge Menschen, und fast 60 Verletzten sind einige Beispiele aus den vergangenen Wochen.

Jede islamistische Bluttat, egal ob sie von Islamischer Staat (IS), Taliban, Al-Qaida , anderen Dschihadisten oder radikalisierten, ideologisch verblendeten Einzeltätern verübt wird, verstärkt die vorhandenen Ressentiments gegen die Muslime und Menschen, die aufgrund ihres Aussehens als Muslime angesehen werden, in den von Terror betroffenen Ländern.

Dabei bedienen die islamistischen Mörder und Rassisten und Neofaschisten einander. Ihre Aktivitäten begünstigen sie gegenseitig. Ihr Hass auf Menschen, die anders aussehen und denken, verbindet sie.

Bei den jüngsten islamistischen Terroranschlägen haben reaktionäre islamische Regierungen - wie sonst auch - eine wichtige Rolle gespielt. Die meisten von ihnen haben diese Bluttaten nicht einmal verurteilt. Neben der Islamischen Republik Iran, den Taliban, Al-Qaida und IS spielte auch der türkische Präsident Erdoğan als islamistischer Anführer seine Rolle.

Andererseits spielen die nicht aufgeklärten Verbrechen der alten Kolonialmächte gegen die Menschlichkeit, die Ausgrenzung, die Perspektivlosigkeit der unterprivilegierten jungen Menschen, beispielsweise in französischen Vorstädten, eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung.

Hinzu kommt, dass die europäischen Staaten durch die Unterstützung reaktionärer islamischer Regierungen, finanzielle Unterstützung für islamische Einrichtungen und Projekte wie das "Islamische Zentrum in Hamburg" selbst diese Entwicklung begünstigen.

Wir verurteilen diese bestialischen Verbrechen islamistischer Mörder. ...