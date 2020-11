Bericht eines Genossen der Marxistisch-Leninistischen Plattform Russland¹

Zweite Welle des Coronavirus in Moskau – in der Bevölkerung wächst die Verärgerung

Bei uns werden in der zweiten Welle der Pandemie keine so strengen Einschränkungen der Bewegungen in der Stadt für die gesamte Bevölkerung verordnet, wie es in der ersten Welle war, als man für den Gang durch die Stadt einen elektronischen Pass mit QR-Code und Angabe des Ziels brauchte.