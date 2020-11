Aktivistinnen und Aktivisten durch Polizeieinsätze verletzt

Rote Fahne News berichtete am 15. November und dokumentiert hier eine Pressemitteilung der Roten Hilfe.

Am vergangenen Sonntag durchschnitt ein Polizeibeamter ein Sicherungsseil und verursachte so den Absturz einer Aktivistin von einem Tripod. Die Aktivistin wurde dabei schwer verletzt. Einen ganzen Tag bestritt die Polizei Mittelhessen zuvor jede Beteiligung an dem Absturz und berief sich auf „gesicherte Informationen". Schon zuvor musste die Polizei bereits vielfach in den Medien verbreitete Informationen zurückziehen und richtigstellen. Trotz des polizeilich verbreiteten Mottos „Sicherheit vor Schnelligkeit" stürzte bereits am Folgetag ein weiterer Aktivist durch die Fällung eines benachbarten Baumes in die Tiefe. Nur seine Eigensicherung verhinderte Schlimmeres. Genaues zum Gesundheitszustand des Aktivisten ist unbekannt, da die Polizei keine Sanitäter zu ihm durchließ.

Anja Sommerfeld, Bundesvorstand der Rote Hilfe e.V. kritisiert das brutale Vorgehen der Polizei: „Die Polizei setzt mit ihrem Einsatz Menschenleben aufs Spiel. Das zeigen die letzten Tage. Zudem häufen sich Berichte über Übergriffe und die mutwillige Zerstörung von Eigentum durch Polizeikräfte." Sie erinnert an die Geschehnisse im Hambacher Forst: „Vor zwei Jahren wurde die Räumung des Waldes dort erst pausiert, als es ein Todesopfer gab. So weit darf es nicht kommen. Die Räumung des Dannenröder Waldes muss sofort beendet und ein Rodungsstopp verhängt werden. Die Mittel dazu hat die schwarz-grüne Landesregierung", fordert Sommerfeld.

Stattdessen verschärfe die Politik aber derzeit die Repression gegen die Protestbewegung für den Erhalt des Waldes. Seit Sonntag sitzen zwei weitere Menschen in Untersuchungshaft. „Erneut ist die Verhängung einer Untersuchungshaft für die im Raum stehenden Vorwürfe völlig unverhältnismäßig und kann nur mit politischen Gründen erklärt werden."

Die Rote Hilfe konnte derweil einen kleinen juristischen Erfolg verbuchen. Nachdem die JVA Frankfurt die Auszahlung des vom Verein für die Einkäufe der Gefangenen eingezahlten Geldes verweigerte, stellte das Amtsgericht Frankfurt am Mittwoch fest, dass die JVA dabei rechtswidrig handelte. Das Gericht forderte die JVA auf, das Geld zukünftig an die Gefangenen auszuzahlen.