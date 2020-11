Aufruf zur Aktion

Willkommen auf der Galeere „FEM“ „An die Ruder, fertig, los!“

Wir bieten euch:

ein altes undichtes Schiff, dazu noch schlecht ausgestattet

zu wenig Ruderer, die schlecht verpflegt werden

einen rauen Umgangston und die Peitsche

einen Kapitän, der nicht sichtbar ist

...das heißt:

zu wenig Kolleginnen und Kollegen für die Fülle der Arbeit

altes, kaputtes Werkzeug mit Ecken und Kanten, zum Bau neuster Autos

ständiger Druck durch Vorgesetzte, dadurch zusätzliche Arbeitserschwerung

bei Fehlern, Qualitätsmängeln und Stillständen werden die Kolleginnen und Kollegen zuerst dafür beschuldigt, ohne Gründe zu hinterfragen

es herrscht ein rauer Umgangston

keine Möglichkeit mal auf Toilette zu gehen

durch Corona zusätzliche Erschwerung der Arbeit, unzureichende Versorgung

KVP’s, welche ausschließlich der Personalreduzierung dienen

„Ruckelschichten“ mit ständiger Stückzahlüberfahrung

Bandscheibenvorfall, Karpaltunnelsyndrom, Muskelkater und Erschöpfung – diese Arbeit macht uns krank

Und nun auch noch der Angriff auf unseren Tarifvertrag!!!

ES REICHT!!!

Kein Bock mehr auf Galeere! Zurück zu Opel! Neue Schrauber statt alter Ruder! Respekt, statt Peitsche! Mehr Personal, statt halbe Sachen! Tarifvertrag! Wir werden ALLE brauchen, um etwas ändern, auch DICH! Opel fährt nur mit UNS!

Eure VKL

Aufruf zur 1.Aktion!

Wir rufen deshalb alle Kolleginnen und Kollegen der A-Schicht auf, sich an unserer ersten Aktion zu beteiligen. Wir treffen uns am 24. November 2020, ab 14 Uhr, am Tor 1.

Alle Werke kämpfen dann gemeinsam und solidarisieren sich! Die Thüringer Landesregierung unterstützt unsere Aktion. Die Presse wird über uns berichten.

Wenn WIR nicht wollen, dass unsere Tarifverträge weiterhin nicht eingehalten werden, dass sich unsere Arbeitsbedingungen weiterhin verschlechtern, dann werden wir die Unterstützung ALLER Kolleginnen und Kollegen dringend brauchen. Nur gemeinsam können wir uns gegen weiteren Personalabbau wehren!