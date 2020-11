Auslandsreporter Robert Fisk ist tot

Fisk sprach arabisch und stellte an sich und andere Auslandsreporter den Anspruch, dass man zu den Menschen gehen und mit ihnen sprechen muss, die unter der Politik der Herrschenden leiden. Den Anspruch, dass ein Journalist "neutral" berichten muss, hielt er für falsch. Man muss Position beziehen vor allem gegen die Kriegstreiber.

Er hatte keine revolutionäre Sicht der Dinge, keine klassenkämpferische Position, hatte keine Antwort auf die entscheidende Frage nach den systemischen Ursachen für imperialistischen Krieg, Zerstörung, Ausbeutung, Unterdrückung. Doch wenn sich unbequeme Fragen aufdrängten, stellte er sie. Er lehnte es ab, wenn Auslandsreporter aus dem bequemen Hotelsessel berichten, wenn Kriegsberichterstatter ihre Berichte nur aus youtube-Aufnahmen erstellten.

Als junger Reporter verschloss er in Belfast nicht die Augen vor der Unterdrückung durch die Armee seines Heimatlandes England. Als er 1982 in den Palästinenser-Lagern Sabra und Schatila im Libanon die Leichenberge vorgefunden hatte, getötet durch Milizen unter Billigung und Beobachtung des israelischen Militärs, schrieb er über die israelische Mitverantwortung für das Massaker. Er nahm in Syrien die Spur zu Waffenschiebern und Geschäftemachern auf und vertrat, dass die Mächtigen in den imperialistischen Staaten kein Recht dazu haben, den Völkern im Nahen und Mittleren Osten ihre Ordnung zu diktieren.

Müslüm Elma zitierte seine Warnung in seinem Münchner Schlussplädoyer am 29.06.2020: „Die Kurden sind solange ‚sichere Verbündete‘ der USA, bis sie aufgegeben werden müssen.“

Am 30. Oktober 2020 starb Robert Fisk im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Irland. Die Antiimperialisten verlieren an ihm einen mutigen und ehrlichen Auslandsreporter und Kritiker der imperialistischen Kriegsverbrechen.