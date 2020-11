Filmrezension

„Babij Jar - Das vergessene Verbrechen“

In nur zwei Tagen am 29. und 30. September 1941 ermordeten faschistischen „Einsatzgruppen“ heimtückisch, bestialisch und planmäßig 33.771 Juden in der Sandschlucht von Babij Jar in der Nähe von Kiew. Das war eines der barbarischsten faschistischen Massaker im Zweiten Weltkrieg. Der Film ist ein erschütterndes Dokument dieses Verbrechens.

Korrespondenz aus Solingen