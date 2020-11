Starke Ketten der Solidarität!

Was tun bei einer drohenden Abschiebung? Notwendiger denn je ist diese Arbeitshilfe, wie die Abschiebung von Amidou Keita aus Mali in Gelsenkirchen letzte Woche gezeigt hat.

2019 gab es 22.097 Abschiebungen. Mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 wurden die Abschiebungen weitgehend eingestellt. Für Innenminister Horst Seehofer war das wohl zu viel Menschlichkeit, und trotz zweiter Corona-Welle wurden Abschiebungen seit Juli wieder aufgenommen. So gibt es alleine 429 Abschiebungen seit Juli 2020 nach dem Dublinabkommen.

Amidou wurde nach Neapel in Italien abgeschoben, wo Corona außer Kontrolle ist. Er wurde ausgesetzt, ohne Geld, ohne Sozialleistungen, ohne Unterkunft. Das ist die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Seehofer läßt nun sogar prüfen, ob Flüchtlinge und Asylbewerber nicht auch wieder nach Syrien abgeschoben werden können.

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität Internatioanal (SI) organisiert zusammen mit weiteren Bündnispartnern den Protest gegen diese reaktionäre Flüchtlingspolitik. So z. B. mit einer Demonstration in Leipzig, wo er gemeinsam mit dem Jugendverband REBELL unter dem Motto „Rebellion gegen Rassismus und Antikommunismus – Stoppt Abschiebungen!“ aufgerufen hatte.