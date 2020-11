Die USA nach den Präsidentschaftswahlen

Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 hat sich das für alle sichtbar ausgetragen. Der republikanische Führer Trump verkörpert Marx' Sicht des US-Sozialsystems als ". . . die Sphäre des Egoismus, des bellum omnium contra omnes (Krieg eines jeden gegen alle). Es ist nicht mehr das Wesen der Gemeinschaft, sondern das Wesen der Differenz“. ( Marx „Über die Judenfrage“)

Trump konnte oder wollte seine Versprechen an die weiße Arbeiterklasse, die in den Staaten des „Rostgürtels“ arbeitslos wurden, nicht halten, während er Krieg gegen Immigranten, Frauen, Afroamerikaner und alle chinesischen Dinge führte, die für ihn den Covid-19-Virus einschlossen. Die Situation für die herrschende Klasse gerät außer Kontrolle. ...

Die Massenmedien wollen uns glauben machen, dass die Hauptquelle sozialer Unruhen und Gewalt von der extremen Rechten kommen würde. Das ist noch nicht eingetreten, aber es könnte noch kommen. Allerdings hätte ein weiterer Sieg Trumps wohl etwas Mächtigeres entfesselt, eine volksdemokratische Bewegung für einen grundlegenden sozialen Wandel in den USA. Eine solche Bewegung wird sicherlich wachsen, da viele von Bidens Versprechen an seine Wähler aufgrund von Bidens Loyalität gegenüber der Wall Street und den Kapitalisten der Medienmagnaten und dem Konservatismus des politischen Systems der USA nicht in Erfüllung gehen werden.

Der US-Imperialismus war in seinen früheren Tagen in der Lage, vor allem der weißen Arbeiterklasse genug Krümel zuzuführen, um die Arbeiterbewegung einzudämmen. ... Die Zeiten haben sich jedoch geändert, und der US-Imperialismus hat nicht mehr die globale Dominanz, die er einst hatte, und seine interne Wirtschaft hat nicht mehr so viele wirtschaftliche Krümel, die den Arbeitern hingeworfen werden können. Bidens Sieg verschafft der herrschenden Klasse also eine Atempause, aber nicht für lange.