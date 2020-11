Du warst bei der Einweihung der Statue vor Ort und hast die Dokumentation dazu gekauft - warum?

Die Einweihung der Gelsenkirchner Lenin-Statue war eine symbolträchtige Veranstaltung: Genau 50 Jahre nach 1970, als anlässlich Lenins 100. Geburtstags die meisten deutschen Lenin-Denkmäler errichtet wurden, fand erneut eine festliche Einweihung einer Gedenkstätte zu Ehren des sowjetischen Revolutionsführers statt. Es war mir eine große Freude, dieser Feier beizuwohnen und ich fand es auch eine super Idee, dazu eine multimediale Dokumentation herauszugeben.



Wie findest Du die Dokumentation "Lenin ist da"?

Die Dokumentation ist sehr komplett und schön gestaltet. Sowohl die Texte als auch die Fotos und das Video sind tolle Erinnerungen an einen historischen Tag.



Empfiehlst Du sie anderen?

Ja. Die Dokumentation ist auf jeden Fall empfehlenswert.



Ermutigt Dich das, die Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance" zu unterstützen?

Die Bekämpfung des Antikommunismus in Deutschland ist eine wichtige Aufgabe, die man nur mit gemeinsamen Kräften angehen kann. Auch im Feld der Denkmalpflege, in dem ich mich am besten auskenne, ist es unglaublich, was für absurde Argumente gebracht werden, wenn es darum geht Denkmäler zu Ehren "linker" Persönlichkeiten und Symbole zu entfernen. Insofern begrüße und unterstütze ich die Bewegung.