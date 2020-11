Hamburg

Rotfüchse protestieren gegen giftigen Feinstaub von Hafen und Schifffahrt

Beim Umweltkampftag am 14. November 2020, zu dem das Internationalistische Bündnis aufgerufen hatte, erreichen rund 30 ständige Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Altonaer Bahnhof viele Hundert Passanten, von denen immer etliche im Einkaufsstrom innehielten, um dem Moderator und vielen Beiträgen am offenen Mikrofon zu lauschen.

