Gedenkbriefumschlag "200. Geburtstag Friedrich Engels"

Im Werbetext bzw. Motivbeschreibung der Deutschen Post AG heißt es dazu: „Am 28. November 1820 in (Wuppertal-) Barmen geboren, kam Friedrich Engels während seiner Militärzeit in Berlin mit den radikalen "Linkshegelianern" in Kontakt. Ab 1844 arbeitete der Historiker, Philosoph und sozialistische Theoretiker, Journalist und Unternehmer eng mit Karl Marx zusammen. Gemeinsam schrieben sie das 1848 erschienene "Kommunistische Manifest" und wirkten über Jahrzehnte zusammen an der Entwicklung einer Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie. Darüber hinaus befasste sich Engels mit empirischer Soziologie, Naturwissenschaften und Mathematik. Nach Marx` Tod gab er den zweiten und den dritten Band von dessen Hauptwerk, "Das Kapital", heraus. Friedrich Engels starb am 5. August 1895 in London.“