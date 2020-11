Wie sich jetzt herausstellt, fluten die antikommunistischen „antideutschen“ Hetzer von „Gewantifa“ diverse DGB-Gliederungen mit ihrem Anti-MLPD-Hetzpamphlet. So gibt es Hinweise aus der DGB-Jugend, dass diese Broschüre ungefragt an viele DGB-Büros gesendet wurde. Darunter wohl Reutlingen, Freiburg, Stuttgart, Halle an der Saale etc. Es stellt sich wirklich die Frage, wer diese Aktionen eigentlich finanziert... .