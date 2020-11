Pressemitteilung der MLPD

„Hauen und Stechen in der Kanzlerrunde?! Zeter und Mordio-Geschrei aus den Monopolverbänden?! MLPD: Kampfansage an alle Pläne, das soziale Leben der Masse der Bevölkerung weiter einzuschränken, aber Arbeiter, Schüler, und Lehrer massiv zu gefährden!“

„Die Regierenden in diesem Lande scheinen am Ende ihres Lateins zu sein. Das war gestern offenbar ein Marathon des Hauens und Stechens hinter verschlossenen Türen“, so Monika Gärtner-Engel vom Zentralkomitee der MLPD.

Von Zentralkomitee der MLPD