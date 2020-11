Heute abend um 20.15 Uhr: "Ökozid"

2019 hatten sich bei der jährlichen nationalen Frauenversammlung in La Plata 200.000 Frauen versammelt. Sie verbanden ihre Diskussionen mit einem großen Marsch gegen die damals noch regierende Rechtsregierung von Mauricio Macri. In 2020 wollten sie ihre 35. Nationale Frauenversammlung in San Luis durchführen. Die Corona-Pandemie, die in Argentinien inzwischen über 1.310.500 Infizierte und über 35.000 Tote forderte, erzwang, das Treffen in das nächste Jahr zu verschieben. Aber die Frauen veranstalteten am vorgesehenen Termin vom 10. bis 12. Oktober virtuelle Aktivitäten, um - wie sie sagen: "Die Flamme der Begegnung am Leben zu erhalten".