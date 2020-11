Impfstoff und kapitalistischer Warenproduktion

Dieser Impfstoff hat für die Menschen auf diesem Planeten einen enorm hohen Wert und wird dringend gebraucht. Aber im Kapitalismus steht er nicht einfach als Gebrauchswert zur Verfügung. Seine Notwendigkeit entstand aus dem Kampf gegen die Pandemie, aber im Kapitalismus wird er unweigerlich zur Ware. Als kapitalistische Ware dient er dazu, die Profite mit dessen Verkauf zu generieren. Es ist moralisch anständig, wenn der Firmenchef von Biotech bekundet, mit der Preisgestaltung des Impfstoffes nicht nur am reinen Geldverdienen interessiert zu sein. Aber auch wenn dem so ist, kollidiert diese Absicht mit dem Prinzip der kapitalistischen Warenwirtschaft.

Mit der Pandemie ist ein neuer Absatzmarkt geschaffen, um die sich mit diesem Impfstoff die Konkurrenz um dessen Beherrschung entfaltet. Die kapitalistische Warenwirtschaft wird auf die Vermarktung dieser, für uns alle notwendigen Impfstoffe einwirken, nicht ihr Gebrauchswert. Allerdings ist dies politisch sehr brisant. Die Verteilung über die Kaufkraft zu regeln, würde Hunderte von Millionen Menschen davon ausschließen. Das soll aus Gründen der politischen Stabilität vermieden werden. Allein die EU hat mit mindestens fünf Monopolen schon Verträge über mehre hunderte Millionen Impfdosen abgeschlossen, um sie nach einem Schlüssel zunächst in der EU zu verteilen. So oder so, es wird zu einer weltweiten politischen Kampfaufgabe, diesen Impfstoff für alle und an die Massen kostenlos zu verteilen.