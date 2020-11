Kämpferische Aktion in Essen

Als Veranstalter hatte die örtliche Gruppe der Umweltgewerkschaft zusammen mit dem Internationalistischen Bündnis Essen/Mülheim den Stadtteil auch zur Erinnerung an die große Umweltdemo hier vor genau fünf Jahren ausgesucht, die das Ende der PCB-Vergiftung durch eine Krayer Shredderfirma einleitete. Erfolgreich nach dem Motto: Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!

Und so waren Mitstreiter der damaligen Bürgerinitiative gekommen, aber auch Rotfüchse, Rebellen, Umweltkämpferinnen und -kämpfer der MLPD, von Courage und einfach Neugierige. Angegriffen wurde der Versuch, die wachsende Bedrohung von Klima und Umwelt angesichts der Wirtschafts- und Corona-Krise wegzuschieben, angegriffen wurde auch das Chaos des Merkelschen Krisenmanagements, das Gesundheitsschutz im Munde führt, aber nur, was der Profitwirtschaft nicht schadet – und so den Massen die Hauptlasten aufbürdet.

Vielseitige Redebeiträge, guter Zuspruch – darin waren sich die Teilnehmer einig.