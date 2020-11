"Weltfrauenbewegung: 'You strike a woman, you strike a rock'”

Genug ist genug! Weltweit erheben sich Frauen gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen, die einher geht mit wachsender Gewalt an Frauen und Kindern. Weltfrauen prangern alle Formen physischer, psychischer, sozialer und struktureller Gewalt, Folter und Feminizid an.

Im April 2020 haben wir im Internationalen Aufruf und Forderungsprogramm an die Regierungen festgestellt: „Die Corona-Krise offenbart eine Systemkrise. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, uns ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.....wir sind nicht einverstanden, wie wir regiert werden!“ Das bestätigt sich. Die Corona-Krise in Verbindung mit der Weltwirtschaftskrise hat fundamentale Auswirkungen auf unser Leben:

die systemimmanente besondere Unterdrückung der Frau verschärft sich; rechte Regierungen fordern Geburtenzwang während existierendes Leben keinen Schutz erfahrt.patriarchale Denk- und Verhaltensmuster bis hin zu faschistoiden Ideologien degradieren Frauen zu Untertanen des Mannes, fordern Sexismus und Gewalt

Arbeitslosigkeit, Lockdowns fuhren zu Armut, Hunger.

Frauen organisieren unter schwierigsten Bedingungen das Leben. Sie sagen:

„Grüße aus Ecuador, die Pandemie bedeutet Doppelarbeit für Frauen. Gewalt und Feminizid haben sich verschärft. Die Regierung bricht Gesetze für Arbeiterinnen und Arbeiter und Frauen“

„Grüße aus Argentinien, was besonders die Frauen betrifft sind wir die Vorhut im Kampf gegen die Pandemie und den Hunger. Unsere CCC-Truppe (Classist and Combatant Current) bedient täglich mehr als 1400 Suppenkuchen im ganzen Land, für viele die vielleicht einzige Mahlzeit des Tages. Wir Frauen setzen unsere nationale Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen und die Vorlage des Gesetzentwurfs für kostenlose öffentliche Krankenhäuser fort“. ...

Organisiere dich in der kämpferischen Frauenbewegung deines Landes.

Nicht Opfer sondern Akteurinnen der Zukunft – das sind wir. Sei dabei."

Hier gibt es den kompletten Aufruf als gestaltete pdf-Datei!