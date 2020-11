Kritik am Corona-Krisenmanagement erweitert Möglichkeiten für die Spendensammlung

Corona erschwert durch notwendiges Abstandhalten und Maskentragen das Spendensammeln an Infoständen im Stadtteil und am Betrieb. Aber der Unmut in der Bevölkerung über die Maßnahmen der Bundesregierung erhöht auch die Bereitschaft, für unsere Kritik von links und für unser alternatives Krisenprogramm zu spenden. „Denen geht es nicht um unsere Gesundheit, denen geht es um die Rettung der Profitwirtschaft“ - so sprachen wir die Kollegen bei zwei Einsätzen vor Stahlbetrieben an.

Wir sammelten dabei von zehn Spendern zwölf Euro, konnten somit die Druckkosten für die verteilte Erklärung des Zentralkomitees der MLPD bezahlen und hatten außerdem sechs Euro für die Spendenkampagne gesammelt. Unser Prinzip ist: Bei jedem Einsatz sind Spendendosen dabei und jede bzw. jeder wird auf eine Spende angesprochen. Das funktioniert selbst unter erschwerten Bedingungen, wie bei einem Betriebstor, das nur Autofahrer passieren.

Die Verteidigung von demokratischen Rechten und der antifaschistische Kampf bewegen gerade jetzt Leute, zu spenden. Die MLPD hat dazu einen zentralen Rechtshilfefonds eingerichtet. Hier ging u. a. eine Spende in Höhe von 2000 Euro ein - ausdrücklich für die Prozesskosten, die in Essen im antifaschistischen Protest gegen die faschistischen „Steeler Jungs“ entstanden sind. (rf-news berichtete am Mittwoch 10.11.2020 über den vollen Erfolg beim Prozess). Auch wurden bei der Kundgebung vor dem Prozess unter den Teilnehmern über 200 Euro an Spenden gesammelt! Auch das ist ein voller Erfolg!

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Spender! Wer den Rechtshilfefonds fördern will, wird am besten Dauerspender.

Bankverbindung:

GLS-Gemeinschaftsbank

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00

Stichwort: Rechtshilfe