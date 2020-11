Lenin ist da! Enthüllung der ersten Lenin-Statue in Westdeutschland

"Wenn wir diese Statue heute aufstellen, dann verpflichten wir uns gleichzeitig, am Marxismus-Leninismus festzuhalten und die Lehren von Marx und Lenin konsequent fortzusetzen, dabei immer unseren eigenen Kopf zu gebrauchen und uns stets mit der Arbeiterklasse, den einfachen Menschen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten in aller Welt zu verbinden", so Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, anlässlich der Enthüllung der Statue.

Die Dokumentation umfasst auch die gesamte Vorgeschichte: Den Kampf um die Aufstellung der Statue. Und das riesige Medienecho, das es rund um den Erdball gab und das insgesamt sehr positiv war, wird ebenfalls dokumentiert.

So ist aus dieser Dokumentation viel mehr geworden: Ein Superbuch, eine Waffe, um mit antikommunistischen Vorbehalten fertig zu werden. Es enthält auch eine DVD mit einem Statement von Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, zum Sieg vor dem Oberlandesgericht und zum Artikel der WAZ zur Lenin-Statue; den Kurzfilm „Lenin-Statue in Gelsenkirchen“; den kompletten 144 Minuten langen Livestream mit der Enthüllung der Lenin-Statue und den Glückwünschen aus der Videobox. Wahrlich ein multimediales Superpaket.